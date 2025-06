Telefonino in carcere per chiamare all' esterno | 7 detenuti a processo

In un sorprendente episodio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, sette detenuti sono stati scoperti a utilizzare un telefonino per chiamare l’esterno, suscitando sdegno e preoccupazione. Questa azione ha portato alla loro convocazione davanti al giudice Maria Compagnone a gennaio, segnando un importante passo nel processo che mira a fare chiarezza su questa grave violazione. La vicenda mette in luce le sfide della sicurezza carceraria e il valore della legalità.

Avrebbero utilizzato un cellulare mentre si trovavano detenuti all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Per questo 7 persone dovranno comparire a gennaio dinanzi al giudice Maria Compagnone per l’inizio del giudizio. Secondo il pubblico ministero Iolanda Gaudino della Procura di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Telefonino in carcere per chiamare all'esterno: 7 detenuti a processo

In questa notizia si parla di: carcere - detenuti - telefonino - chiamare

