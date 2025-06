Telecamere in arrivo in quattro Comuni del Cilento | piano per la sicurezza da 250mila euro

Un nuovo capitolo di sicurezza si apre nel Cilento: quattro comuni uniscono le forze con un investimento di 250mila euro per installare una rete di telecamere all’avanguardia. Questo progetto, che mira a tutelare cittadini e beni, rafforza la collaborazione tra le amministrazioni locali e pone le basi per un territorio più sicuro e vigilato. La speranza è che questa iniziativa diventi un modello da seguire per l'intera regione.

Un’unica rete di videosorveglianza per quattro comuni cilentani, con telecamere distribuite tra piazze, strade, ingressi e zone considerate più esposte a furti, atti vandalici o traffico sospetto. È questo il cuore del progetto approvato dalla Giunta comunale di Roccadaspide, che guiderà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Telecamere in arrivo in quattro Comuni del Cilento: piano per la sicurezza da 250mila euro

