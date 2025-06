Tel Aviv esalta Trump dopo l' assalto in Iran | Grazie signor presidente

In un momento di tensione internazionale, Tel Aviv si distingue nel mostrare il suo apprezzamento per le azioni di Donald Trump contro l'Iran. La città si anima di cartelli e bandiere statunitensi, esprimendo gratitudine al presidente americano. Un gesto che riflette la forte vicinanza tra Israele e gli Stati Uniti e che sottolinea il ruolo chiave di Trump in questa delicata fase geopolitica. La scena di Tel Aviv è un chiaro segnale di solidarietà e alleanza.

In seguito agli attacchi statunitensi contro gli impianti nucleari iraniani, il governo israeliano ha espresso il suo ringraziamento al presidente Donald Trump per l’azione intrapresa. E sembra che questo sentimento si rifletta anche tra i cittadini israeliani: a Tel Aviv sono apparsi cartelli con la scritta in inglese «Thank you Mr. President», accompagnati da una sua foto e da bandiere statunitensi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tel Aviv esalta Trump dopo l'assalto in Iran: “Grazie, signor presidente”

In questa notizia si parla di: aviv - trump - presidente - esalta

Israele, esplosioni a Tel Aviv. Trump: l’Iran vuole trattare. L’incontro del presidente Usa con Meloni - Una tensione crescente scuote il Medio Oriente: sirene a Tel Aviv, attacchi missilistici dall’Iran e un sorprendente abbandono del G7 da parte di Donald Trump per negoziare con Teheran.

#lariachetira "Trump vuol dare un segnale alla Cina, non vuol lasciare a metĂ il lavoro di Israele. InterverrĂ in un giorno in cui i mercati sono chiusi", l'analisi geopolitica di Stefania Craxi sulla guerra tra Israele e Iran Vai su Facebook

Tel Aviv esalta Trump dopo l'assalto in Iran: “Grazie, signor presidente”; Khamenei risponde a Trump: «Se gli USA ci attaccano subiranno un danno irreparabile»; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 giugno: la rassegna stampa.

I cartelli elettronici nelle strade di Tel Aviv dedicati a Trump "Grazie, Signor Presidente" - E' la scritta, accompagnata dal ritratto di Donald Trump e dalla bandiera statunitense, che si legge in queste ore, successive agli attacchi Usa ... tg.la7.it scrive

Tel Aviv esalta Trump dopo l'assalto in Iran: “Grazie, signor presidente” - In seguito agli attacchi statunitensi contro gli impianti nucleari iraniani, il governo israeliano ha espresso il suo ringraziamento al presidente Donald Trump ... Segnala gazzettadelsud.it