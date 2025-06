Teheran protesta in piazza contro raid Usa | c’è anche Pezeshkian

In un gesto di forte solidarietà e indignazione, migliaia di iraniani si sono riuniti in piazza Enqelab, nel cuore di Teheran, per protestare contro i raid statunitensi sugli impianti nucleari nazionali. Tra bandiere sventolanti e slogan di orgoglio patriottico, la manifestazione ha mostrato un Paese unito nella difesa della propria sovranità. A prendere parte alle manifestazioni...

Manifestazione in piazza Enqelab nel centro di Teheran, in Iran, per protestare contro i raid statunitensi su tre importanti impianti nucleari nel Paese. La folla ha alzato il pugno e sventolato bandiere nazionali, e tra i partecipanti si sono visti cartelli con scritto: ‘ Abbasso gli Usa, abbasso Israele ‘ e ‘L’Iran è la nostra patria. Il suo suolo è il nostro onore e la sua bandiera è il nostro sudario’. A prendere parte alle manifestazioni anche il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Teheran, protesta in piazza contro raid Usa: c’è anche Pezeshkian

In questa notizia si parla di: teheran - piazza - raid - protesta

Teheran convoca il rappresentante Usa, protesta per i raid - Tensione alle stelle tra Iran e Stati Uniti: Teheran convoca l'ambasciatore svizzero, rappresentante degli interessi americani, in risposta ai raid israeliani.

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha partecipato a una manifestazione di protesta a Teheran dopo i raid degli Stati Uniti contro i siti nucleari di Fordow, Natanz, e Isfahan. "Vendetta", hanno intonato i manifestanti radunati a piazza Enghelab, nel cuor Vai su Facebook

Pezeshkian a proteste per raid Usa, piazza urla 'vendetta'; Attacco Usa all'Iran, Pentagono: «Devastato programma nucleare». Teheran in piazza: «Vendetta». Rubio: pronti a discutere su nucleare civile; Rubio, Usa pronti a discutere con Iran su nucleare civile. Teheran: «Diversi feriti da attacchi ma non contaminati.

Teheran, la piazza grida "vendetta" contro raid Usa: c'è anche il presidente Pezeshkian - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian partecipa a una manifestazione in piazza Enghelab (Rivoluzione) a Teheran, domenica 22 giugno, per protestare e condannare gli attacchi statunitensi contro i ... Riporta repubblica.it

La piazza di Teheran: "Vendetta". E al corteo c'è anche il presidente iraniano - Dopo il raid americano si sono registrate manifestazioni di piazza in Iran che chiedono una reazione contro gli Usa ... Secondo msn.com