Teheran ' diversi feriti da attacchi Usa ma non contaminati'

Le recenti incursioni statunitensi sugli impianti nucleari di Teheran hanno provocato diversi feriti, ma sorprendentemente senza segni di contaminazione radioattiva. Il ministero della Sanità iraniano rassicura: nessuno dei pazienti trasferiti ha mostrato tracce di radioattività , evidenziando una situazione meno grave di quanto si potesse temere. Mentre le tensioni aumentano, resta da capire quali siano le reali implicazioni di questi attacchi sulla stabilità regionale e internazionale.

Gli attacchi statunitensi contro gli impianti nucleari in Iran hanno causato diversi feriti, ma nessuno mostrava segni di " contaminazione radioattiva ". Lo afferma il ministero della Sanità iraniano. "Nessuno dei feriti trasferiti nei centri medici dopo gli attacchi americani mostrava segni di contaminazione radioattiva", ha scritto su X il portavoce del ministero Hossein Kermanpour, senza specificare il numero delle persone ricoverate in ospedale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Teheran, 'diversi feriti da attacchi Usa ma non contaminati'

