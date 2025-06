Tecnologie green cinesi l’Europa ha paura dello spionaggio

Le tecnologie green cinesi stanno rivoluzionando il panorama energetico globale con auto elettriche, pannelli solari e turbine eoliche all’avanguardia. Tuttavia, l’Europa guarda con preoccupazione a questa ondata innovativa, temendo non solo di perdere terreno industriale, ma anche di incappare in rischi di spionaggio. In un mondo sempre più interconnesso, la sfida tra progresso e sicurezza diventa cruciale: come proteggere i propri interessi senza frenare l’innovazione?

Auto elettriche, pannelli solari, turbine eoliche. I governi europei hanno paura per la tenuta dell’industria locale, ma temono anche che i dispositivi cinesi possano trasformarsi in strumenti di spionaggio. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Tecnologie green cinesi, l’Europa ha paura dello spionaggio

In questa notizia si parla di: cinesi - paura - spionaggio - tecnologie

Ora i jet militari cinesi fanno paura. “Capacità che potrebbero superare quelle occidentali” - I jet militari cinesi stanno guadagnando notorietà, suscitando preoccupazione per le loro capacità che potrebbero superare quelle occidentali.

Tailandia: Bangkok, evento su sicurezza stradale espone tecnologie cinesi di guida smart - Durante la Settimana della sicurezza stradale in Thailandia, Bangkok si è trasformata in un palcoscenico di innovazione, con le case automobilistiche cinesi protagoniste di una mostra dedicata alle tecnologie di guida smart.

L’Europa ha paura che le tecnologie green cinesi ci possano spiare; DeepSeek: perché l’AI low cost cinese è un grosso problema; Threat actors made in China.

Furti cinesi nell’hi-tech - Nella sua strategia, la Repubblica popolare punta ad appropriarsi di ricerche e di nuovi prodotti di alta tecnologia ... Si legge su panorama.it

Le nuove regole anti spionaggio in Cina rischiano di allontanare le aziende straniere - l’esportazione di tecnologia ritenuta strategica per non fornire conoscenza tecnologica all’altra parte. Segnala ilpost.it