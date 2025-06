Tecnologia | occhiali intelligenti cinesi puntano al mercato globale

lingua dell’altro, superando così le barriere linguistiche e facilitando la comunicazione globale. Questa tecnologia all’avanguardia rappresenta un passo avanti nel rendere il mondo più connesso e accessibile, aprendo nuove frontiere per l’integrazione culturale e il turismo internazionale. Con innovazioni come queste, il futuro degli occhiali intelligenti cinesi si prospetta luminoso e ricco di opportunità.

A Chengdu, importante polo tecnologico nel sud-ovest della Cina, un agente di pattuglia di nome Wu Han ha usato un paio di occhiali intelligenti per aiutare un turista straniero disorientato a ritrovare la strada in appena 30 secondi. Wu ha spiegato che i suoi occhiali intelligenti, collegati a uno smartphone, possono assistere nella traduzione in tempo reale. "Se entrambi gli interlocutori ne indossano un paio, possiamo parlare ciascuno nella propria lingua e capirci comunque. Abbattono completamente la barriera linguistica", ha detto Wu. Questi occhiali intelligenti, sviluppati dalla Sichuan INMO Technology Co.