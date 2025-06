Tecnologia etica e governance A Roma si discute il futuro dell’AI

Promuovere un dialogo responsabile e consapevole sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella società e nel mondo degli affari. In un’epoca in cui la tecnologia avanza a ritmo vertiginoso, è fondamentale definire principi etici solidi e strategie di governance efficaci per guidare il futuro dell’AI. La conferenza di Roma rappresenta un’occasione unica per unire esperti, istituzioni e imprese, affinché insieme possano plasmare un domani più etico e sostenibile.

“La vostra presenza testimonia l’urgente necessità di riflessioni e discussioni serie sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale”. Con queste parole Papa Leone XIV apre il suo messaggio, letto da Monsignor Cristopher Washington, indirizzato alla platea della “Rome Conference on AI, Ethics, and the Future of Corporate Governance”. La kermesse, organizzata da Wilson Sonsini Goodrich & Rosati e Libra Legal Partners, si è posta l’obiettivo di affrontare le grandi questioni relative allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, una tecnologia che, come affermato dallo stesso Santo Padre nel suo messaggio, “è una speranza per il futuro, ma anche una fonte di dubbi profondi”. 🔗 Leggi su Formiche.net

In questa notizia si parla di: tecnologia - governance - etica - roma

La musica sinfonica e la tecnologia avanzata di Asco a Roma Summer Fest 2025 - Al Roma Summer Fest 2025, la musica sinfonica di ASCO si trasforma grazie a tecnologia avanzata e innovazione.

In KPMG promuoviamo una #cultura inclusiva, fondata sulla condivisione delle responsabilità, sul superamento degli stereotipi e sulla valorizzazione dell'unicità di tutte le persone. Per questo abbiamo organizzato, nelle sedi di Milano e Roma, una serie di inc Vai su Facebook

Leone XIV: «L’intelligenza artificiale non può servire fini egoistici»; Essenziale un quadro etico per l’intelligenza artificiale; Papa Leone: “L’intelligenza artificiale solleva inquietanti interrogativi, serve etica e governance”.

Roma, conferenza internazionale su IA, etica e governance aziendale - (askanews) – “L’avanzamento dell’intelligenza artificiale pone sfide etiche, sociali e normative che meritano una riflessione approfondita e condivisa. askanews.it scrive

Tecnologia, etica e governance. A Roma si discute il futuro dell’AI - Dai principi dell’umanesimo al potenziamento umano: l’AI non deve sostituire l’uomo ma amplificarlo. Come scrive formiche.net