Tecnologia | China-South Asia Expo in corso a Kunming

La nona China-South Asia Expo a Kunming si conferma come un palcoscenico globale di innovazione, dove tecnologia e sostenibilità si incontrano. Tra innovazioni in realtà virtuale, intelligenza artificiale ed energia verde, l’evento promette di rivoluzionare il futuro dell’economia digitale. Rimanete aggiornati su questa manifestazione che sta plasmando le tendenze della regione e oltre, aprendo nuove strade per il progresso e la collaborazione internazionale.

Un visitatore prova dispositivi VR durante la nona China-South Asia Expo a Kunming, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, il 22 giugno 2025. La nona China-South Asia Expo si e’ aperta giovedi’ a Kunming e durera’ fino al 24 giugno. Durante l’evento di sei giorni, si prevede che numerose esposizioni di alta tecnologia legate all’economia digitale, all’intelligenza artificiale, all’energia verde e all’economia a bassa quota attireranno un grande numero di visitatori. Visitatori osservano un drone durante la nona China-South Asia Expo a Kunming, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, il 22 giugno 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Tecnologia: China-South Asia Expo in corso a Kunming

In questa notizia si parla di: china - south - asia - expo

Cina: tour aereo di Kunming, sede di nona China-South Asia Expo - Vivi l'emozione di un tour aereo su Kunming, la “città della primavera”, epicentro della nona China South Asia Expo.

Alla nona China-South Asia Expo a Kunming, in Cina, un robot preparatore di tè ha attirato grande attenzione grazie ai suoi movimenti fluidi e precisi - replicando alla perfezione i passaggi della tradizionale cerimonia del tè. Vai su X

Tecnologia: China-South Asia Expo in corso a Kunming; China-South Asia Expo promuove cooperazione regionale, rafforza legami commerciali; China-South Asia Expo presenta prodotti artigianali con funzioni inattese.

China-South Asia Expo promuove cooperazione regionale, rafforza legami commerciali - "La Cina e' uno dei nostri piu' grandi mercati di esportazione e non potra' che crescere sempre di piu' nei prossimi anni". romadailynews.it scrive

China-South Asia Expo presenta prodotti artigianali con funzioni inattese - Da borse thailandesi realizzate in gomma naturale a vassoi convertibili del Pakistan, fino alle maschere intagliate a mano dello Sri Lanka... Come scrive romadailynews.it