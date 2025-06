Teatro e musica sulle colline È l’OltrePop festival

Immergiti nella magia dell’Oltrepop Festival, un evento che trasforma le colline in un palcoscenico di emozioni e creatività. Alla sua quinta edizione, questa rassegna unica porta teatro e musica in uno scenario naturale mozzafiato, dimostrando che il vero teatro è ovunque si viva e si condivida. Questa sera, alle 21:30 all’anfiteatro Costantino di Volpara, l’avventura inizia: non perdere l’occasione di scoprire un mondo dove l’arte diventa esperienza reale.

"Il teatro dove non c’è. Perché il teatro non è solo un luogo. È un’esperienza" recita lo slogan di Oltrepop festival, alla quinta edizione. La rassegna, voluta da Malva Bogliotti e realizzata con il contributo di Fondazione del Monte di Lombardia e Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia, debutta stasera alle 21,30 all’ anfiteatro Costantino di Volpara, con la compagnia G74 che presenta “Pan e nus, mangà de spus“. Sempre nell’anfiteatro il 5 luglio Malva Bogliotti racconterà “Elisir d’amore“ con la collaborazione del quintetto Unixono e la corale Mario Braggio di Torino. Il 12 luglio omaggio al territorio: “Itinerari di geografia umana“, la proiezione del documentario girato e montato con Officine creative, contenente i racconti e le memorie di alcuni borghi dell’ Oltrepo pavese dai primi del ‘900 a oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Teatro e musica sulle colline. È l’OltrePop festival

In questa notizia si parla di: teatro - oltrepop - festival - musica

Musica, teatro e cinema: a Vimercate il Festival Sottocasa - Scopri il Festival Sottocasa a Vimercate, una rassegna imperdibile di musica, teatro e cinema che trasformerà Villa Sottocasa in un palcoscenico vibrante.

Fotografia, teatro, musica, illustrazione e solidarietà: al via il festival "Il canto della Terra" - Al via il festival "Il Canto della Terra - Linguaggi di vita e solidarietà", un evento che celebra l'unione di fotografia, teatro, musica e illustrazione.

Domenica 22 Giugno 2025, presso l'Anfiteatro Costantino di Volpara, "Pán e Nus, mangià da spus" - Compagnia G74 Ingresso libera offerta Biglietti acquistabili in prevendita online su www.liveticket.it/oltrepopfestival o sul posto la sera dello spettacolo. Per Inf Vai su Facebook

La notte romantica nei Borghi più belli d’Italia; Festival dei Cori Unitre: musica e convivialità a Godiasco e Retorbido; Un weekend tra musica e buon cibo: ecco gli appuntamenti in provincia.

Teatro e musica sulle colline. È l’OltrePop festival - Il 4 luglio nel campo sportivo di Zenevredo sarà proiettato il film “La donna elettrica“, che invita a riflettere sui ... Lo riporta ilgiorno.it

OltrePop Festival, si riparte con la commedia leggera - Domenica l’appuntamento all’anfiteatro di Volpara con la compagnia G74 Due tappe a Zenevredo per il cinema, gran finale il 12 luglio dedicato al territorio ... Da laprovinciapavese.gelocal.it