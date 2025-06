Team Pileri Terni per l’orvietano Tommaso Ubaldini podio in Moto 4 a Modena

Il weekend all’autodromo di Modena ha regalato emozioni e soddisfazioni al Team Pileri Terni, che si distingue ancora una volta nel mondo delle competizioni motoristiche. Grazie alla straordinaria performance di Tommaso Ubaldini, protagonista indiscusso nella categoria Moto 4 MES FMI, il team può festeggiare un meritato podio, confermando la propria vocazione all’eccellenza e alla conquista di nuovi traguardi. La passione e la determinazione di questi giovani talenti sono il motore del nostro successo.

Weekend molto positivo all’autodromo di Modena per il Team Pileri Terni, che festeggia il podio conquistato dall’orvietano Tommaso Ubaldini nel terzo round del campionato Moto 4 MES FMI. Il giovane centauro ha brillato già in gara 1 con un quarto posto sfiorando il podio, beffato solo sul. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Team Pileri Terni, per l’orvietano Tommaso Ubaldini podio in Moto 4 a Modena

In questa notizia si parla di: podio - team - pileri - terni

Terni, Satirasv: “San Valentino quartiere identitario. La musica ha unito le forze del team” - Nel cuore di San Valentino, il ‘SV Team’ nasce dalla passione condivisa per la musica. Un gruppo di giovanissimi si unisce in un quartiere identitario, dove creatività, gioco e collaborazione diventano il motore di un progetto che mira a unire forze e talenti, dando vita a una sinergia unica e coinvolgente.

Il team Pileri Terni brilla a Modena: podio per l’orvietano Tommaso Ubaldini; L'orvietano Ubaldini è sul podio a Modena in Moto 4, Team Pileri Terni in festa; Storie di moto: chi era Paolo Pileri, pilota e team manager gentiluomo.

Terni, una tre giorni in ricordo di Paolo Pileri - Loris Capirossi che con il team Pileri vinse due titoli iridati nel 1990 e 1991, porterà a Terni la moto con cui ha vinto il mondiale ed altre moto appartenute al team Pileri. Segnala ternioggi.it

Quarantennale del Corriere a Terni, Capirossi e Pileri: "Abbiamo fatto la storia del motociclismo" - Francesco Pileri e Loris Capirossi, due protagonisti del motociclismo. corrieredellumbria.it scrive