Tavagnasco uomo travolto dal trattore | in corso le operazioni di salvataggio con l' elisoccorso

Una drammatica emergenza si svolge a Tavagnasco, nel Canavese, dove un uomo è stato travolto da un trattore e ora viene soccorso con l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di salvataggio sono in corso in un’area montuosa, mentre le cause dell’incidente rimangono ancora sconosciute. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa vicenda che ha scosso la comunità locale.

È in corso un intervento con elisoccorso ed elicottero Drago dei Vigili del Fuoco nell'area montuosa di Tavagnasco, comune nel Canavese. Un uomo è stato travolto da un trattore intorno alle 12 di domenica 22 giugno. Al momento non è nota la causa del ribaltamento del mezzo agricolo, ma è stato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Tavagnasco, uomo travolto dal trattore: in corso le operazioni di salvataggio con l'elisoccorso

