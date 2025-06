Tav a Vicenza la protesta | Stop ai cantieri miglioriamo ciò che già esiste A rischio 50mila metri quadrati di verde

A Vicenza, la battaglia contro il TAV si fa sempre più urgente. I cantieri minacciano un patrimonio di 50mila metri quadrati di verde e il nostro futuro urbano, con lavori previsti per nove anni e costi altissimi. È il momento di fermarci e difendere la nostra città: insieme possiamo fare la differenza per proteggere il territorio e preservare la qualità della vita.

Proseguono i lavori per l' Alta Velocità a Vicenza, coi cantieri in moto a ovest della città e in fase di preparazione a est. Il Tav, come denunciato da tempo da comitati e associazioni, avrà un impatto devastante sul capoluogo di provincia. Sono previsti nove anni di lavori, per un costo complessivo di 2,2 miliardi di euro (per metà non finanziati); 200 famiglie espropriate, 35 edifici demoliti o oltre 50mila metri quadrati di verde abbattuto (in particolare, il Bosco Lanerossi, che dovrà far posto a un sito industriale e alla nuova viabilità dell'Arsenale e il Bosco Cà Alte, che sarà impermeabilizzato e sormontato da una sopraelevata).