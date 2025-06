Tari l’anatema di don Marco | Quegli 800 euro non li pago

Don Marco Polverari si schiera con determinazione contro l’ingiustizia sulle tariffe: “Quegli 800 euro non li pago”. Dopo aver salvato proprietà e terreni dalla battaglia sulla viabilità, ora si concentra sull’evasione fiscale, evidenziando come errori nelle misurazioni, eseguite da un vigile urbano per conto del Comune, abbiano portato a questa richiesta ingiusta. Una posizione forte che mette in discussione la trasparenza e la correttezza delle amministrazioni locali.

di Anna Marchetti "Noi la Tari l’abbiamo sempre pagata ma constestiamo al Comune di dovergli corrispondere 800 euro per errate misurazioni effettuate, non da noi, ma da un vigile urbano per conto della stessa amministrazione comunale. Quindi non pagheremo". Don Marco Polverari, dopo la battaglia sulla interquartieri, che portò alla modifica del percorso, salvando proprietà e terreni, punta ora l’attenzione sul tema dell’ evasione della Tari. Tema più che mai attuale dopo che la giunta Serfilippi ha annunciato, proprio l’altro ieri, di voler cancellare l’aumento della tassa sui rifiuti per le famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tari, l’anatema di don Marco: "Quegli 800 euro non li pago"

