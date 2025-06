Taranto Formazione Politica FdI | L’On Augusta Montaruli guida un altro modulo di successo

Il quinto modulo della Scuola di Formazione Politica “Forma e Informa” di Fratelli d’Italia a Taranto si è concluso con grande successo, rafforzando l’impegno dei partecipanti verso una politica più consapevole e partecipata. Nella suggestiva cornice della Sala Rappresentanza della Provincia, esperti e cittadini hanno condiviso idee e strategie per un futuro migliore, sotto la guida di figure di spicco come Augusta Montaruli. La formazione politica a Taranto non si ferma qui: il nostro obiettivo è...

Tarantini Time Quotidiano Si è concluso oggi con un grande successo il quinto modulo formativo della Scuola di Formazione Politica “Forma e Informa” di Fratelli d’Italia. L’evento, che si è tenuto nella Sala Rappresentanza della Provincia di Taranto, ha offerto ai numerosi partecipanti l’opportunità di approfondire temi cruciali per una partecipazione consapevole e attiva alla vita politica italiana. Il modulo odierno si è concentrato su due argomenti di stringente attualità e rilevanza: il “Parlamento e processo legislativo” e le “Regioni e Autonomia differenziata”. Questi temi, fondamentali per comprendere il funzionamento delle istituzioni e le dinamiche territoriali del nostro Paese, sono stati al centro di un dibattito approfondito e qualificato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, Formazione Politica FdI: L’On. Augusta Montaruli guida un altro modulo di successo

In questa notizia si parla di: politica - modulo - taranto - formazione

Prosegue a Taranto la Scuola di Formazione Politica “Forma e Informa” di Fratelli d’Italia: riflettori puntati su Public Speaking, Giovani e Donne - A Taranto, la scuola di formazione politica "Forma e Informa" di Fratelli d’Italia continua a ispirare giovani e donne, puntando i riflettori su public speaking e partecipazione civica.

Come giocherebbe la Juventus di Conte: modulo, formazione e uomini chiave - La Juventus di Antonio Conte si presenta con un modulo aggressivo, solitamente il 3-5-2, puntando su uomini chiave come Bonucci, Chiesa e Vlahovic.

Opportunità di Lavoro per il Settore Turistico "Turismo & Lavoro - Ginosa & Marina 2025" Grazie alla collaborazione tra ARPAL Puglia - Ambito Territoriale di Taranto e Comune di Ginosa nasce "Turismo & Lavoro - Ginosa & Marina 2025", un evento dedic Vai su Facebook

Taranto, Formazione Politica FdI: L’On. Augusta Montaruli guida un altro modulo di successo; Montaruli a Taranto: “FdI è studio e militanza, non solo slogan”; Taranto, scuola politica: quinto modulo con l’onorevole Montaruli.

Prosegue a Taranto la Scuola di Formazione Politica “Forma e Informa” di Fratelli d’Italia: riflettori puntati su Public Speaking, Giovani e Donne - Carmine Nunziata ha ufficializzato i 23 convocati per gli Europei Under 21 che si terranno in Slovacchia da mercoledì 11 a sabato 28 giugno. Secondo informazione.it

Taranto - Manduria lab: inizia la scuola di formazione politica! - E’ iniziato l’8 novembre la Scuola di Formazione Politica promossa da Manduria Lab, un Laboratorio Politico Progressista, aperto ... Segnala agoramagazine.it