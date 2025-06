tappa ad arezzo di a sua immagine viaggio nel giubileo il programma di rai cultura

Arezzo, città ricca di storia e spiritualità, ospita un'affascinante tappa di "A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo" su Rai Cultura, in onda alle 10.05 su Rai 1. Lorena Bianchetti guiderà gli spettatori tra fede, arte e tradizioni lungo la suggestiva Via di San Francesco, un percorso che collega secoli di pellegrinaggio e testimonianze di spiritualità. Con questa esperienza, il programma invita a riscoprire le radici profonde del nostro patrimonio religioso e culturale.

Arezzo, 22 giugno 2025 – Tappa ad Arezzo, sede del conclave del 1276 e legata in modo particolare a papa Gregorio X per la puntata di "A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo", il programma di Rai Cultura in onda alle 10.05 su Rai 1. Lorena Bianchetti accompagnerà i telespettatori in un viaggio tra fede, arte e spiritualità lungo la Via di San Francesco, a pochi passi dalla Via Francigena, crocevia di pellegrini e viandanti da secoli. Con Veronica Merli, insegnante appassionata di storia locale, e padre Francesco Bartolucci, frate minore conventuale, si andrà alla scoperta della Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, che domina il centro storico, e della Basilica di San Francesco: sobria e austera, ma custode di un capolavoro straordinario di Piero della Francesca, la Leggenda della Vera Croce, che racconta la storia del legno su cui fu crocifisso Gesù. 🔗 Leggi su Lanazione.it