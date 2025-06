Tante richieste per la colonia estiva sindaco rinuncia allo stipendio per mandare i bimbi del paese al mare

Un gesto di generosità e solidarietà che ha commosso tutta la comunità. Il sindaco di Serracapriola ha scelto di rinunciare al suo stipendio per garantire un sogno ai bambini del paese: una spensierata giornata al mare, gratuitamente. Con 66 domande per soli 48 posti, il desiderio di condividere momenti di allegria e crescita ha preso il sopravvento, dimostrando come l’unità possa fare la differenza. Continua a leggere per scoprire come questa iniziativa sta unendo tutta la comunità in un abbraccio di solidarietà.

Il sindaco di Serracapriola, in provincia di Foggia, ha rinunciato a un mese di stipendio per permettere a tutti i bambini del paese che avevano fatto domanda di andare al mare gratis con la colonia estiva. Per il progetto infatti avevano fatto domanda 66 bambini a fronte di 48 posti disponibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: colonia - estiva - sindaco - stipendio

Guardiagrele, al via le iscrizioni alla colonia marina estiva 2025 per bambini e ragazzi - L'amministrazione comunale di Guardiagrele annuncia l'apertura delle iscrizioni per la colonia marina estiva 2025, dedicata a bambini e ragazzi.

Realmonte accoglie il nuovo sindaco Mallia: "Subito la stagione estiva, poi Scala de turchi e trasporti" - Alessandro Pietro Mallia è il nuovo sindaco di Realmonte, accolto con emozione dalla comunità locale in un evento che ha visto la partecipazione di numerose famiglie.

Serracapriola, boom di adesioni alla colonia estiva: il sindaco rinuncia a un mese di stipendio per non lasciare a casa nessun bambino Vai su X

Tutti i bimbi andranno alla colonia estiva grazie alla rinuncia allo stipendio Vai su Facebook

Serracapriola, sindaco rinuncia a un mese di stipendio per far andare i bambini del paese in colonia estiva; Sindaco del Foggiano rinuncia al proprio stipendio per mandare bimbi in colonia estiva; Serracapriola, boom di adesioni alla colonia estiva: il sindaco rinuncia a un mese di stipendio per non lasciare a casa nessun bambino.

Tante richieste per la colonia estiva, sindaco rinuncia allo stipendio per mandare i bimbi del paese al mare - Il sindaco di Serracapriola, in provincia di Foggia, ha rinunciato a un mese di stipendio per permettere a tutti i bambini del paese che avevano fatto domanda di andare al mare gratis con la colonia ... Lo riporta fanpage.it

Sindaco rinuncia a un mese di stipendio per mandare tutti i bambini del paese al mare gratis: «La comunità si misura dalla cura per i piccoli» - Rinunciare a un mese di stipendio per regalare una vacanza ai bambini del proprio paese. Da msn.com