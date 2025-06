Tanta paura per un pensionato cade dall’impalcatura mentre lavora in casa

Una giornata che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche si è trasformata in un miracolo. Un pensionato di 70 anni, mentre lavorava sulla sua impalcatura a La Spezia, è precipitato da alcuni metri, battendo la testa e perdendo temporaneamente i sensi. Per fortuna, grazie all’intervento tempestivo e a un pizzico di fortuna, l’uomo ha evitato il peggio. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza in casa e sui cantieri domestici.

La Spezia, 22 giugno 2025 – E’ caduto dall’altezza di alcuni metri battendo nell’impatto sul pavimento anche la testa e rimanendo per qualche attimo privo di sensi. Una brutta disavventura per un settantenne spezzino che ieri, poco dopo mezzogiorno, ha rischiato davvero grosso cadendo da un’impalcatura mobile sulla quale era salito per poter eseguire interventi alla sua abitazione nel quartiere Melara. L’uomo ha improvvisamente perso l’equilibrio, non è escluso anche a causa di un malore considerato il gran caldo, ed è scivolato dal “trabatello“ piombando senza potersi riparare sul pavimento. I suoi famigliari fortunatamente si sono accorti dell’incidente e dopo essere intervenuti in suo soccorso hanno con prontezza allertato il numero di emergenza accelerando così al massimo le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tanta paura per un pensionato, cade dall’impalcatura mentre lavora in casa

In questa notizia si parla di: impalcatura - tanta - paura - pensionato

Cade da un’impalcatura mentre lavora: paura a San Giovanni Incarico, grave un operaio - Un grave incidente si è verificato a San Giovanni Incarico, dove un operaio settantenne è caduto da un'impalcatura mentre eseguiva lavori di manutenzione in un'abitazione privata.

Claudia Dionigi racconta le complicazioni della seconda gravidanza: ‘Tanta paura’ - Claudia Dionigi condivide le sue emozioni e le sfide della seconda gravidanza, descrivendo la "tanta paura" che accompagna l'attesa di un maschietto con Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne.

Tanta paura per un pensionato, cade dall’impalcatura mentre lavora in casa.

Tanta paura per un pensionato, cade dall’impalcatura mentre lavora in casa - La Spezia, 22 giugno 2025 – E’ caduto dall’altezza di alcuni metri battendo nell’impatto sul pavimento anche la testa e rimanendo per qualche attimo privo di sensi. Lo riporta lanazione.it

Cesena, sale sull'impalcatura e muore: vittima un pensionato - Un pensionato di 73 anni ha perso la vita per un malore che lo ha colto mentre si trovava (per cause in corso di accertamento) su un’impalcatura attorno alla sua abitazione. Lo riporta ilrestodelcarlino.it