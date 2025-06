Tangenziale invasa | Protesta eccessiva Ma no a ricadute penali

Decine di migliaia di operai metalmeccanici hanno bloccato la tangenziale per chiedere un giusto rinnovo contrattuale, dimostrando determinazione e unità. Tuttavia, con l’entrata in vigore del nuovo ‘decreto Sicurezza’, ciò che era un illecito amministrativo potrebbe trasformarsi in reato, sollevando questioni legali importanti. La protesta, autorizzata con un percorso concordato, evidenzia il delicato equilibrio tra diritto alla mobilitazione e rispetto delle normative.

Diecimila operai metalmeccanici hanno scioperato invadendo la tangenziale per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Un’azione che, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo ‘ decreto Sicurezza ’, rischia di avere implicazioni legali per i manifestanti: dal 10 giugno, infatti, ciò che fino a pochi giorni prima era un illecito amministrativo è diventato reato. La manifestazione, autorizzata con un percorso concordato con le autorità, non prevedeva l’accesso alla tangenziale, che invece è stata occupata. La Questura, parlando di "doveroso adempimento", ha fatto sapere che segnalerà alla Procura l’ingresso non autorizzato dei lavoratori, facendo esplodere il dibattito politico, sia a livello locale che nazionale, tra chi difende il diritto costituzionale allo sciopero e chi ritiene necessario attenersi alla nuova normativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tangenziale invasa: "Protesta eccessiva. Ma no a ricadute penali"

