tajanisperiamo che dopo attacco si arrivi a de escalation

In un momento di tensione globale, l'attenzione è alta sulle conseguenze di recenti attacchi che hanno compromesso la produzione di armi nucleari in Iran. La speranza è che questa crisi possa sfociare in una reale de-escalation e in un ritorno al dialogo. Domani, i ministri degli Esteri dell’Ue e il direttore dell’Aiea, Grossi, si confronteranno per valutare le prossime mosse. È fondamentale mantenere la diplomazia e la pace, in un contesto così delicato.

"Ci auguriamo che dopo questo attacco che ha portato un danno enorme alla produzione dell' arma nucleare, che rappresentava un pericolo per tutta l'area, si possa arrivare veramente a una de-escalation: l' Iran si sieda a un tavolo di trattative. Domani ci sarà una riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue a Bruxelles, e un incontro con il responsabile dell' Aiea, Grossi, che sentirò anche in giornata per capire le conseguenze che possono esserci dal punto di vista della sicurezza ". Lo sottolinea il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una dichiarazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani,speriamo che dopo attacco si arrivi a de-escalation

