Tajani | ora de-escalation Iran tratti

Dopo il recente raid statunitense sui siti nucleari in Iran, il ministro degli Esteri Tajani esprime speranza di de-escalation e dialogo. "Ci auguriamo che si possa tornare al tavolo delle trattative", afferma, sottolineando che la prioritĂ resta la sicurezza dei cittadini italiani e la stabilitĂ regionale. In un momento delicato, le parole di Tajani invitano a riflettere sull'importanza di soluzioni diplomatiche per evitare ulteriori tensioni e rischi globali.

10.00 "Ci auguriamo che dopo questo attacco, che è stato un danno enorme alla produzione dell'arma nucleare che rappresentava un pericolo per tutta l'area, ora si possa arrivare a una de-escalation e che l'Iran si sieda al tavolo delle trattative". Lo dice il ministro degli Esteri, Tajani, dopo il raid Usa su tre siti nucleari iraniani. "La nostra prioritĂ in questo momento è la sicurezza dei nostri connazionali" aggiunge Tajani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: tajani - escalation - iran - tratti

Iran, Tajani “Appello per vera de-escalation” - In un momento di tensioni crescenti, il ministro degli Esteri Antonio Tajani fa appello a una de-escalation vera e responsabile tra le parti coinvolte.

Tajani: “L’Iran ha superato la linea rossa sul nucleare, serve evitare un’escalation” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che l’Iran ha superato la linea rossa sul nucleare, evidenziando i rischi di un’escalation globale.

La notizie dell’attacco militare condotto da Israele contro l’Iran pongono una serie di interrogativi e sollevano questioni profondamente inquietanti. Si tratta di una pericolosissima escalation militare che rischia di allargare il conflitto ben oltre i confini attuali, co Vai su Facebook

Israele-Iran, l’ultimatum di Trump: “Due settimane a Teheran. I colloqui europei sono inutili” - Udite esplosioni a Teheran e Isfahan; Il sentiero stretto del governo: con Israele, l'Iran tratti sul nucleare; Contatti Usa-Iran, Trump frena sull'attacco: Due settimane per decidere | Israele: Teheran lancia bombe a grappolo.

Iran, Tajani: ci auguriamo ritorno Teheran al tavolo e de-escalation - 'Ci auguriamo che dopo questo attacco che ha portato un danno enorme alla produzione dell'arma nucleare, che ... Segnala notizie.tiscali.it

Tajani,speriamo che dopo attacco si arrivi a de-escalation - "Ci auguriamo che dopo questo attacco che ha portato un danno enorme alla produzione dell'arma nucleare, che rappresentava un pericolo per tutta l'area, si possa arrivare veramente a una de- msn.com scrive