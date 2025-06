Tajani nessun aereo partito da Italia nessuna richiesta

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, smentisce categoricamente qualsiasi coinvolgimento italiano in operazioni militari contro l'Iran, affermando che nessun aereo è partito dall’Italia e che Washington non ha fatto richieste in tal senso. Una precisazione importante per chiarire la posizione del nostro Paese in un momento di tensione internazionale crescente, sottolineando il ruolo di diplomazia e neutralità italiana.

" Nessun aereo è partito dall'Italia " per andare a colpire l'Iran, "non c'è stata nessuna richiesta" da parte degli Stati Uniti in tal senso. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg3.

Iran, riunione di Meloni con l'intelligence | Tajani: "Nessun aereo partito da basi italiane, ci auguriamo a de-escalation" | Crosetto: "L'attacco Usa cambia lo scenario" - In un contesto di crescente tensione internazionale, il governo italiano si è riunito dopo i raid statunitensi contro i siti nucleari iraniani.

