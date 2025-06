Tajani L’Iran sieda al tavolo per arrivare a de-escalation

In un momento cruciale di tensione, Tajani si rivolge con fermezza e responsabilità, sottolineando l'importanza di una de-escalation nel conflitto Iran-Israele. Dopo un attacco che ha compromesso la produzione nucleare iraniana, l'obiettivo è ora ristabilire il dialogo e garantire la sicurezza dei cittadini italiani e internazionali coinvolti. La diplomazia si fa promotrice di speranza: un passo decisivo verso la stabilità regionale e mondiale.

ROMA (ITALPRESS) – " Adesso ci auguriamo che dopo questo attacco, che è stato un danno enorme alla produzione dell'arma nucleare che rappresentava un pericolo per tutta l'area, ora si possa arrivare a una de-escalation e che l'Iran si sieda a un tavolo delle trattative. Adesso la nostra priorità in questo momento è la sicurezza dei nostri connazionali. Ho parlato con la nostra ambasciata a Teheran, a Tel Aviv, il consolato a Gerusalemme, e si sta facendo tutto il possibile per far partire gli italiani che lo vogliono il prima possibile. Oggi da Sharm el Sheikh partirà un volo con connazionali che arrivano da Gerusalemme e Tel Aviv, e continuiamo lavoriamo per accompagnare in Azerbaigian gli italiani che vogliono lasciare l'Iran".