Tajani | Attacco Usa in Iran? Siamo molto preoccupati rischio escalation pericolosissima

una escalation pericolosissima che potrebbe destabilizzare ulteriormente la regione. La cautela e il dialogo sono ora più che mai necessari per evitare conseguenze imprevedibili e tutelare la pace internazionale.

“ Era nell’aria, lo si percepiva da alcune richieste operative, come l’allontanamento dei nostri militari dalla base nei pressi dell’aeroporto di Baghdad. Non avevamo conferme dirette, ma si capiva che qualcosa sarebbe successo”, lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Gubbio, parlando dell’attacco lanciato dagli Stati Uniti in Iran. “Siamo molto preoccupati” ha aggiunto. Secondo Tajani “la risposta militare rischia di innescare un’escalation pericolosissima”. “È il momento di far prevalere la diplomazia” ha proseguito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tajani: “Attacco Usa in Iran? Siamo molto preoccupati, rischio escalation pericolosissima”

In questa notizia si parla di: tajani - attacco - iran - siamo

Iran, Tajani: non ci sono segnali attacco imminente di Israele - In un contesto di crescente tensione mediorientale, le parole del ministro Tajani portano un sospiro di sollievo.

Tajani dopo l’attacco di Israele: “In Iran ci sono 450 italiani, non siamo preoccupati per loro” Vai su X

Israele e Iran sono ad un passo da una nuova escalation. #Teheran minaccia di sferrare l’attacco più violento mai lanciato prima contro #Israele, #Netanyahu rivendica il controllo dei cieli sull’Iran e dice: “Siamo vicini alla vittoria”. Bombardata la tv di Stato deg Vai su Facebook

Tajani: “Attacco Usa in Iran? Siamo molto preoccupati, rischio escalation pericolosissima”; Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Trump: “Distrutti”. Iran: “Fordow non ha subito gravi danni” - USA, capo Stati maggiori su Iran: schierati B-2 su Pacifico come esca; Iran, Tajani: È stato un attacco unilaterale di Israele, serve evitare un'escalation.

Attacco Usa all'Iran, Tajani: «Un volo da Sharm el Sheik a Verona per gli italiani in Israele. I nostri connazionali sono la priorità» - A seguito dell'attacco americano alle basi nucleari iraniane, il Governo italiano ha attivato le procedure di ... Si legge su msn.com

Tajani, 'l'attacco degli Usa all'Iran era nell'aria' - "Era nell'aria, lo si percepiva da alcune richieste operative, come l'allontanamento dei nostri militari dalla base nei pressi dell'aeroporto di Baghdad. Secondo ansa.it