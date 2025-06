Tagliato il 55% dei rinforzi estivi | è un autogol

Il governo di centrodestra, attraverso l’onorevole Morrone, aveva annunciato rinforzi estivi per le forze dell’ordine a Rimini, ma i numeri parlano chiaro: un taglio del 55% dei rinforzi e ben 232 agenti in meno. Un autogol clamoroso, che mette in discussione l’efficacia delle promesse e mette a rischio la sicurezza dei cittadini. L’assessore Magrini denuncia con forza questa contraddizione e chiede interventi concreti sul campo.

"Il governo di centrodestra per voce dell’onorevole Morrone ha annunciato l’arrivo dei rinforzi per i contingenti riminesi delle forze dell’ordine, dall’1 luglio al 31 agosto. Peccato che non si sia reso conto di aver messo nero su bianco, numeri alla mano, un clamoroso autogol del governo". Attacca l’assessore alla Sicurezza di Rimini Juri Magrini e lo fa sul campo dei rinforzi estivi, senza nascondere sotto il tappeto la polvere del malcontento che serpeggia per i corridoi di Palazzo Garampi relativamente al numero di forze dell’ordine aggiuntive destinate al territorio per l’estate. "L’onorevole infatti ha ufficializzato l’invio nel riminese di 213 elementi in più – continua Magrini –, quando nell’estate 2024 furono 286, mentre l’estate precedente 330. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Tagliato il 55% dei rinforzi estivi: è un autogol"

