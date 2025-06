Tacchinardi esalta la Juventus | È al Mondiale per Club per vincere mi sta piacendo molto anche la nuova dirigenza Vi spiego perché

Alessio Tacchinardi, ex difensore della Juventus, ha espresso grande entusiasmo per le recenti performance bianconere e per la nuova dirigenza. Dopo la brillante vittoria contro il Wydad, il suo commento si fa deciso: la Juventus, pronta a conquistare il Mondiale per Club con l’obiettivo di vincere, mostra un nuovo volto di determinazione e crescita. Un endorsement che alimenta la passione dei tifosi e rafforza la fiducia nel progetto futuro della squadra.

Tacchinardi esalta la Juve: «Al Mondiale per vincere». Il commento dell’ex difensore bianconero dopo Juventus-Wydad. Alessio Tacchinardi è intervenuto negli studi Mediaset nel post-partita di  Juve Wydad, dopo la seconda vittoria dei bianconeri al Mondiale per Club. Ecco il commento dell’ex difensore. TACCHINARDI – «La Juventus mi sta piacendo molto e mi sta piacendo molto anche la nuova società . La Juve è andata al Mondiale per Club con la giusta mentalità , per vincerlo e non per partecipare. Kenan Yildiz è un fuoriclasse, la Juve deve blindarlo prima possibile. Vlahovic? Io lo vedo fuori dalla Juve, anche con Tudor non ha risposto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tacchinardi esalta la Juventus: «È al Mondiale per Club per vincere, mi sta piacendo molto anche la nuova dirigenza. Vi spiego perché»

