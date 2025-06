Tabellone Europei basket femminile 2025 | orari programma tv accoppiamenti fino alla finale

L’emozione è alle stelle: gli Europei di basket femminile 2025 sono arrivati alla fase a eliminazione diretta, e il Peace and Friendship Stadium del Pireo ospiterà le sfide più attese. Dopo otto anni di assenza, l’Italia torna protagonista e sfiderà la Turchia, con la possibilità di incrociare le armi contro Belgio o Germania. Scopri il tabellone, gli orari, il programma TV e gli accoppiamenti fino alla grande finale!

Ci siamo: la fase a eliminazione diretta è totalmente definita, si sa quali otto squadre andranno a giocare al Peace and Friendship Stadium, in quel del Pireo, per giocarsi la vittoria degli Europei femminili. La buona notizia è che anche l'Italia è tra queste dopo otto anni. La squadra azzurra se la vedrà con la Turchia, potendo poi incrociare la vincente di un Belgio-Germania che vede le Cats favorite anche in virtù della quota WNBA favorevole (del resto, se da una parte torna Linskens e dall'altra non ci sono le Sabally il pronostico è logico). Dall'altra parte Francia-Lituania, l'altra favorita contro la squadra che più ha sorpreso, e Spagna-Cechia, che potrebbe non essere completamente scontata visto anche lo spavento preso dalle iberiche contro un'orgogliosa Svezia.