SWITCH Tetris Overlay 0.35 | Gioca a Tetris Direttamente nel Menu del Nintendo Switch!

trasforma il modo di vivere il tuo Nintendo Switch, offrendo un’esperienza di gioco immediata e coinvolgente. Sfrutta questa innovativa soluzione per divertirti ovunque e in qualsiasi momento, rendendo ogni accesso al menu un’occasione per sfidare te stesso e battere i tuoi record. Tetris Overlay è il modo perfetto per portare il divertimento classico nel palmo della tua mano, rendendo il gioco ancora più irresistibile e sempre a portata di click.

Hai mai desiderato giocare a Tetris direttamente dal menu del tuo Nintendo Switch? Con Tetris Overlay, un overlay potenziato da Ultrahand, puoi farlo! Questo progetto porta il classico gioco di Tetris direttamente nel menu overlay, permettendoti di giocare in qualsiasi momento senza dover avviare un gioco separato. Con funzionalità come il salvataggio automatico, il tracking degli high score e un’interfaccia utente dinamica, Tetris Overlay offre un’esperienza di gioco fluida e divertente. Caratteristiche Principali. Integrazione con Ultrahand – Ottimizzato per funzionare alla perfezione con Ultrahand Overlay (o Tesla Menu). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

