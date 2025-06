SWITCH nxjs 0.064 | Sviluppa Homebrew per Nintendo Switch con JavaScript

Se sei appassionato di homebrew e desideri portare le tue creazioni su Nintendo Switch senza complicazioni, nx.js è la soluzione perfetta. Basato su QuickJS, questo framework ti permette di sviluppare applicazioni innovative utilizzando il linguaggio che già conosci: JavaScript. Immagina di poter creare esperienze interattive e personalizzate con semplicità e rapidità, sfruttando API moderne e familiari. Scopri come trasformare le tue idee in realtà grazie a nx.js e porta il tuo talento sulla console Nintendo!

nx.js  è un framework che permette di sviluppare applicazioni homebrew per Nintendo Switch utilizzando  JavaScript. Basato sul motore  QuickJS, nx.js offre un ambiente semplificato per creare homebrew senza dover gestire le complessità della programmazione a basso livello. Con nx.js, gli sviluppatori possono sfruttare le loro competenze in JavaScript per realizzare esperienze interattive su Nintendo Switch, sfruttando API familiari e moderne. Perché scegliere nx.js?. nx.js è pensato per chi viene dal mondo  web development, integrando molte delle API standard del browser: setTimeout(),  fetch(),  new URL().