Svolta sul delitto del biologo italiano Alessandro Coatti fatto a pezzi in Colombia | quattro arresti

C’è una svolta decisiva nel mistero dell’omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti, scomparso in Colombia il 5 aprile e trovato fatto a pezzi. Quattro cittadini colombiani sono stati arrestati ieri, in un passo fondamentale verso la verità. La vicenda, avvolta nel giallo da settimane, sta ora prendendo una piega inaspettata, aprendo nuovi orizzonti per giustizia e chiarimenti. Il caso si appresta a svelare i dettagli di questa tragica vicenda.

C'è una svolta sull'omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti. Quattro arresti sono avvenuti ieri in Colombia, provvedimenti restrittivi emessi dall'autorità giudiziaria del Dipartimento di Magdalena, nei confronti di 4 cittadini colombiani ritenuti responsabili dell'omicidio in concorso del ricercatore di 38 anni, era scomparso il 5 aprile dopo essere giunto nella località appena due giorni prima. Il giallo della morte di Alessandro Coatti è stato risolto. Originario di Portomaggiore, in provincia di Ferrara, laureato e impiegato a lungo presso la Royal Society of Biology inglese, il suo corpo era stato trovato fatto pezzi.

