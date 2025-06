Svolta nell’omicidio di Alessandro Coatti in Colombia 4 arresti

Una svolta importante nel caso della tragica morte di Alessandro Coatti in Colombia! La Procura di Roma annuncia l’arresto di quattro sospetti, accusati di essere parte di una banda pericolosa coinvolta nell’omicidio avvenuto a Santa Marta il 6 aprile 2025. Questa operazione segna un passo avanti nella ricerca della verità e della giustizia. La vicenda si avvia verso una conclusione, offrendo speranza di risposte e di trovare i responsabili di questa tragedia.

C'è una svolta nel caso della morte del ricercatore italiano Alessandro Coatti in Colombia. Una nota della Procura di Roma fa sapere che sono stati eseguiti in Colombia provvedimenti restrittivi, emessi dal Dipartimento di Magdalena, nei confronti di quattro cittadini colombiani ritenuti responsabili dell'omicidio commesso, il 6 aprile 2025, a Santa Marta. I quattro farebbero parte di una banda specializzata in rapine ed estorsioni, come era già emerso a fine aprile quanto le autorità locali li avevano identificati. Alessandro Coatti, 38 anni, biologo originario del Ferrarese, è stato ritrovato morto e fatto a pezzi nella cittadina sulla costa caraibica della Colombia, dove si trovava in vacanza.

