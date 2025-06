Svolta nell’omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia | 4 arresti incastrati dai cellulari

Una svolta cruciale nell'indagine sull'omicidio di Alessandro Coatti, il biologo italiano brutalmente ucciso in Colombia, apre nuove prospettive di giustizia. Grazie a un’indagine internazionale e all’analisi dettagliata dei dati dei cellulari, quattro cittadini colombiani sono stati arrestati, portando alla luce i responsabili di un crimine efferato. Un passo avanti che riaccende la speranza di fare piena luce su questa tragica vicenda.

Una meticolosa indagine internazionale, condotta in sinergia tra Italia e Colombia e basata su complesse analisi tecniche, ha portato a una svolta decisiva nel caso del brutale omicidio di Alessandro Coatti, il biologo italiano di 38 anni ucciso lo scorso 6 aprile a Santa Marta, in Colombia. L’AutoritĂ Giudiziaria del Dipartimento di Magdalena ha eseguito quattro provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettanti cittadini colombiani, ritenuti responsabili, in concorso, del delitto. Lo rende noto la Procura della Repubblica di Roma, che sulla vicenda aveva immediatamente avviato un fascicolo di indagine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Svolta nell’omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia: 4 arresti, incastrati dai cellulari

