Svelati nuovi dettagli sulla serie Netflix scartata di David Lynch

svelati nuovi dettagli sulla serie Netflix scartata di David Lynch. La misteriosa “Unrecorded Night” emerge ora come un progetto avvolto nel segreto e nell’attesa, lasciando i fan curiosi di scoprire cosa avrebbe potuto rappresentare nell’universo del regista. Mentre Netflix e Lynch avevano gelosamente custodito ogni informazione, la settimana scorsa si è aperta una finestra su questo affascinante enigma narrativo, rivelandoci tratti sorprendenti e inaspettati…

David Lynch ha lasciato dietro di sé una lunga lista di progetti incompiuti o irrealizzati alla sua scomparsa, avvenuta all’inizio di quest’anno, l’ultimo dei quali è stata una serie originale Netflix intitolata Unrecorded Night. All’epoca si sapeva ancora poco di questa serie, e i pochi dettagli trapelati erano incerti, dato che Netflix e Lynch erano entrambi impegnati a mantenere il segreto. La situazione è cambiata la scorsa settimana, quando il collaboratore di Lynch, il direttore della fotografia Peter Deming, ha parlato di Unrecorded Night in un’intervista a The Film Stage. E la figlia di Lynch, Jennifer, ne ha parlato in un’intervista al Times. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Svelati nuovi dettagli sulla serie Netflix scartata di David Lynch

