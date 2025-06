Svaligia Primark in centro a Milano e cerca di scappare | arrestata una donna

Una scena di tensione nel cuore di Milano: una donna di 22 anni, cittadina brasiliana con precedenti, è stata arrestata dopo aver tentato di svaligiare Primark nascondendo vestiti e accessori per 200 euro. L’episodio, avvenuto in via Torino, ha fatto scattare l’allarme nel negozio, portando alle manette la sospettata per tentata rapina impropria. Un episodio che mette in luce quanto sia delicata la sicurezza nei centri commerciali della città.

Era riuscita a nascondersi addosso vestiti e accessori per 200 euro di spesa. Arrestata una ragazza, cittadina brasiliana con precedenti, di 22 anni con l'accusa di tentata rapina impropria. Il furto L'allarme nel negozio Primark di via Torino è scattato nel primo pomeriggio di sabato 21.

