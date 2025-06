Surfisti eroici a Giancola | un bambino e due adulti salvati dalla risacca

A Giancola, la giornata di sole si è trasformata in un gesto di coraggio e altruismo: due surfisti, Omar Eisa e Stefano Valletta, hanno salvato un bambino e due adulti dalla potente risacca, dimostrando che il vero eroismo si nasconde spesso tra le onde. Un episodio che ricorderà a tutti l'importanza di essere pronti a intervenire quando più serve, ricordando che anche un semplice momento di svago può diventare un atto di grande valore umano.

BRINDISI - Un pomeriggio di svago e surf si è trasformato in un eroico intervento di salvataggio sulla spiaggia di Giancola, dove due surfisti, Omar Eisa e Stefano Valletta, hanno evitato una tragedia mettendo in salvo un bambino e due adulti, minacciati da una forte corrente di risacca. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Surfisti eroici a Giancola: un bambino e due adulti salvati dalla risacca

In questa notizia si parla di: surfisti - giancola - bambino - adulti

Il bambino daspato per razzismo contro Yamal non era solo. Agli adulti vicino a lui che facciamo? (Paìs) - Un episodio inquietante scuote il calcio e la società: un minore, già squalificato per insulti razzisti a Yamal al Bernabéu, non era certo solo tra gli adulti.

Surfisti eroici a Giancola: un bambino e due adulti salvati dalla risacca; Eroico salvataggio a Giancola: due surfisti salvano un bambino e due adulti trascinati dalla corrente; Tragedia sfiorata in spiaggia a Brindisi: due adulti e un bambino salvati da due surfisti.

Miracolo a Brindisi: due surfisti salvano due adulti e un bambino dall’annegamento - I fatti nella giornata di domenica 22 Giugno sulla spiaggia di Giancola, sul litorale Nord del capoluogo di provincia pugliese che affaccia sull'Adriatico. news.fidelityhouse.eu scrive

Bimbi rischiano di annegare a Giancola, tratti in salvo da due surfisti - Attimi di paura questo pomeriggio, poco dopo le ore 14 sulla spiaggia libera di Giancola a Brindisi, dove due bambini sono stati trascinati al largo dalla risacca mentre giocavano ... Come scrive msn.com