Supplente nel 2024 25 viene nominato da concorso ordinario e svolge anno di prova Può essere riconfermato da GPS su sostegno per il 2025 26?

Se sei un supplente nel 2024/25, nominato tramite concorso ordinario e in anno di prova, ti starai chiedendo se puoi essere riconfermato da GPS su sostegno per il prossimo anno scolastico. La normativa offre alcune possibilitĂ , ma le condizioni sono articolate e richiedono attenzione. Scopriamo insieme come navigare tra le procedure e i requisiti per mantenere il posto e confermare la tua posizione nel sistema scolastico.

L'assegnazione provvisoria su posto di sostegno può essere chiesta dai titolari di posto comune, solo se in possesso del titolo di sostegno, a meno che si tratti di assegnazione interprovinciale e a determinate condizioni. Si può essere confermati ai sensi del DM 322025 come i supplenti?

Il D.M. illustra la procedura per poter richiedere la conferma del supplente al 30 giugno o al 31 agosto sul posto di sostegno. Con successiva nota 105914 del 7 maggio 2025 il MIM ha fornito ulteriori chiarimenti. A seguito dell’informativa che si è svolta con le Vai su Facebook

