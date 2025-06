Superman vola su Firenze L’Inferno torna nelle tavole | Una sfida affascinante

Superman vola su Firenze, portando l'infinità di avventure dell'Uomo d'acciaio nel cuore della città. Un viaggio tra passato e presente, tra storie iconiche e nuovi capitoli, che arricchiscono la lunga tradizione fumettistica italiana. Dalla nascita del primo settimanale di Topolino a Firenze alla rinascita moderna con le antologie di Panini Comics, questa narrazione celebra l'incontro tra cultura locale e l'universo supereroico. Una sfida affascinante, pronta a lasciarci senza fiato.

di Roberto Davide Papini Nello stretto rapporto tra e il fumetto (nell’epopea Nerbini qui nacque il primo settimanale dedicato a Topolino; Alfredo Castelli ha fatto vivere in via dell’Anguillara il suo Martin Mystére, tanti gli incroci fiorentini nelle avventure della letteratura disegnata) si apre un altro capitolo, niente meno che con Superman. Infatti, la storia italiana del volume antologico a fumetti, pubblicato da Panini Comics ’Superman: Il mondo’, vede Clark Kent e Lois Lane nella città di Dante Alighieri in occasione del settecentesimo anniversario della sua scomparsa. All’improvviso, la terra si squarcia e alcuni passanti, compresa Lois, vengono inghiottiti in una voragine che sembra portare direttamente all’ Inferno. 🔗 Leggi su Lanazione.it