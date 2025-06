Superman sconfitto dalla Kryptonite e in lotta con Ultraman nei nuovi epici spot TV del film DC

Preparati a vivere un emozionante confronto tra eroi e villain con i nuovi spot tv di Superman! Quattro brevi teaser da 15 secondi svelano anteprime spettacolari del reboot dei DC Studios, diretto da James Gunn. Tra scene di azione mozzafiato e combattimenti epici, uno in particolare cattura l'attenzione: lo scontro tra Superman e Ultraman, il primo passo di un'epica avventura che promette di lasciarci senza fiato.

Quattro nuovi spot TV da 15 secondi offrono uno sguardo inedito al reboot di Superman, mostrando momenti spettacolari tra cui lo scontro con Ultraman. Sono stati diffusi quattro nuovi spot televisivi di Superman, ciascuno della durata di 15 secondi, che anticipano alcune sequenze spettacolari del primo film dei DC Studios sotto la guida di James Gunn. Tra le scene più impressionanti spicca lo scontro tra l'Uomo d'Acciaio e Metamorpho, che colpisce Superman con un potente braccio alimentato dalla Kryptonite, mettendo in seria difficoltà l'eroe. I nuovi spot possono essere visionati di seguito. Superman, i nuovi spot e le anticipazioni Oltre alle intense sequenze d'azione, gli spot mostrano anche momenti ambientati al Daily Planet, con Lois Lane ai comandi del T-Craft di Mister Terrific in .

