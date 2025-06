Superman | nuovi spot tv vedono in difficoltà l’Uomo d’Acciaio

I nuovi spot TV di Superman svelano un’inedita vulnerabilità dell’Uomo d’Acciaio, tra scene mozzafiato di volo e azione. Mentre il Cavaliere dell’Incorruzione affronta Kryptonite e sfide impreviste, l’atmosfera si fa più avvincente che mai. La redazione del Daily Planet e Lois Lane sono coinvolte in sequenze divertenti e sorprendenti, lasciando intuire che anche i supereroi hanno i loro momenti di difficoltà. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro di Superman.

Sono stati pubblicati quattro nuovi spot televisivi da 15 secondi per Superman. In questi, vediamo l'Uomo d'Acciaio atterrato dal braccio di Kryptonite di Metamorpho, insieme ad altre scene di volo e azione. La redazione del Daily Planet riceve un po' di attenzione, vediamo Lois Lane pilotare il T-Craft di Mister Terrific in quella che sembra essere una sequenza divertente. L'Uomo d'Acciaio, pur essendo formidabile, sembra aver trovato pane per i suoi denti in Ultraman, un cattivo che abbatte l'eroe con facilità. A James Gunn è stato chiesto di Ultraman durante una recente intervista con Entertainment Weekly.