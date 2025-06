Supercoppa sfuggita al Dagomari Con i rigori arriva la beffa finale

In un finale mozzafiato, il Dagomari vede sfumare la vittoria alla soglia del traguardo, lasciando spazio alla beffa dei rigori. Dopo aver dominato con un doppio vantaggio, i padroni di casa si fanno rimontare e perdono la Supercoppa Interprovinciale, regalando emozioni e amarezza. La sfida al Germano Bellucci di Agliana resta impressa come esempio di imprevedibilitĂ e passione nel calcio amatoriale. La rappresentativa...

Dall’illusione per il doppio vantaggio alla delusione per la rimonta subita e la beffa finale ai calci di rigore. Il Dagomari può mangiarsi le mani per essersi lasciato sfuggire una Supercoppa Interprovinciale che a un certo punto sembrava ormai sua. E che invece viene conquistata dal Savoia, che allo stadio Germano Bellucci di Agliana trionfa dal dischetto, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2. La rappresentativa dell’istituto superiore di via di Reggiana parte con le marce alte e grazie alle reti di Bigazzi e Vela conclude il primo tempo sul 2-0. La gara pare indirizzata in favore dei pratesi, ma nella ripresa succede l’impensabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Supercoppa sfuggita al Dagomari. Con i rigori arriva la beffa finale

