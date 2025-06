Supercoppa Europea a Udine | Preoccupazioni per la sicurezza legate agli ultras di PSG e Tottenham

L'attesa per la prestigiosa Supercoppa Europea a Udine si mescola a una crescente preoccupazione: le tensioni tra ultras di PSG e Tottenham sollevano interrogativi sulla sicurezza dell'evento. Le autorità sono in allerta, pronti a garantire un ambiente sicuro e tranquillo per tifosi e cittadini. La sfida tra le grandi europee si prospetta non solo sul campo, ma anche nel rispetto della sicurezza di tutti. Rimanete aggiornati sugli sviluppi.

Preoccupazioni per la sicurezza legate agli ultras di PSG e Tottenham L'Identità .

In questa notizia si parla di: preoccupazioni - sicurezza - legate - agli

