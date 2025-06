Sulle strade è emergenza sicurezza ma la burocrazia blocca l?autovelox alla Pieve

Sulle strade di Macerata, l'emergenza sicurezza è ormai un grido d'allarme, ma la burocrazia continua a bloccare l'installazione dell'autovelox in contrada Pieve, una delle zone più a rischio. La tensione cresce tra cittadini e automobilisti, che attendono misure concrete per tutelare la propria incolumità. Eppure, il tempo passa e la sicurezza rimane in sospeso: quando si deciderà di agire concretamente?

MACERATA Autovelox in contrada Pieve, ancora nessuna traccia dell?apparecchiatura destinata a controllare la velocità in una zona tra le più pericolose della città. Eppure. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Sulle strade è emergenza sicurezza, ma la burocrazia blocca l?autovelox alla Pieve

In questa notizia si parla di: pieve - autovelox - strade - emergenza

Tremenda grandinata in Italia, chicchi come noci: strade completamente imbiancate, è emergenza - Un’Italia devastata da una tempesta di grandine: chicchi grandi come noci hanno imbiancato le strade, creando un'emergenza in tutto il Paese.

Autovelox e scout, l'elenco delle strade controllate dalla polizia municipale fino al 25 maggio - Fino al 25 maggio, il Comando del Corpo di Polizia Municipale continuerà a monitorare la velocità nei principali assi viari cittadini.

Macerata, c'è il no della prefettura: bocciato l’autovelox lungo la Carrareccia; Rave party a Pieve, chiusura notturna e monitoraggio degli accessi a scalo Torre.

Sulle strade è emergenza sicurezza, ma la burocrazia blocca l’autovelox alla Pieve - MACERATA Autovelox in contrada Pieve, ancora nessuna traccia dell’apparecchiatura destinata a controllare la velocità in una zona tra le più pericolose della città. Scrive corriereadriatico.it

Macerata, arriva l’autovelox alla Pieve per rilevare la velocità in entrambi i sensi di marcia. E nei quartieri i control box. Costo del noleggio: circa 22mila euro - «Dal 2022 abbiamo fatto richiesta per installare gli autovelox sulle tre strade più pericolose: Pieve, Carrareccia e Cingolana, dove si registra una percentuale di incidenti gravi molto alta rispetto ... Scrive corriereadriatico.it