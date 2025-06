Sulla Nato Crosetto ha ragione L’Alleanza deve diventare globale

Nato Crosetto ha ragione: l’alleanza deve evolversi in una dimensione globale. Da oltre vent’anni, gli Stati Uniti spingono per un maggiore impegno europeo e per l’allargamento ad altri partner. La strategia africana di Roma, coinvolgendo anche gli USA, potrebbe rappresentare un banco di prova decisivo. Solo così si potrà rafforzare la sicurezza e la stabilità internazionale, creando un fronte unito e resiliente. Continua a leggere per scoprire come questa sfida può cambiare il panorama geopolitico.

Sono più di 20 anni che l’America chiede maggiore intraprendenza europea e allargamento ad altri partner. La saggia politica africana di Roma, che dovrebbe coinvolgere anche gli Usa, può essere un banco di prova. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sulla Nato Crosetto ha ragione. L’Alleanza deve diventare globale

In questa notizia si parla di: nato - crosetto - ragione - alleanza

Crosetto scuote l’Alleanza Atlantica: “La Nato non ha più ragione di esistere” - Crosetto scuote l’alleanza atlantica con una dichiarazione che fa riflettere: “La Nato non ha più ragione di esistere”.

#Crosetto: "La #Nato non ha più ragione di esistere" Secondo il ministro della Difesa, l'Alleanza Atlantica è destinata a diventare "qualcosa di completamente diverso". E sulle basi americane in Italia: "Nessuna richiesta di utilizzo da Washington" Vai su X

"La Nato non ha più ragione di esistere. Una volta il centro del mondo era l'Oceano Atlantico, ora è il mondo". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto secondo il quale "l'Onu conta come l'Europa, niente". #ANSA Vai su Facebook

Sulla Nato Crosetto ha ragione. L’Alleanza deve diventare globale; Crosetto: I tempi sono cambiati, cambi anche la Nato; Crosetto: “La Nato non ha più ragione di esistere”.

Crosetto: “La Nato non ha più ragione di esistere” - Appena il giorno prima, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, aveva ricevuto a Palazzo Baracchini, i membri della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della ... Scrive lanotiziagiornale.it

Crosetto: "Nato cambi in un mondo che è cambiato" - "Il centro del mondo non sono più Usa e Ue" e la Nato si deve adeguare al nuovo quadro geopolitico per svolgere ancora la sua funzione e mantenere la sua "ragione di esistere": è il monito lanci ... Riporta msn.com