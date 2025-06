Sui social più bot che persone | il sorpasso è realtà

problema è che spesso ci lasciamo ingannare dal fascino della superficialità digitale, credendo di costruire legami autentici. Ma dietro ogni like, commento o condivisione si nasconde un mondo complesso di emozioni e dinamiche che meritano attenzione. Siete pronti a scoprire come vivere il vero senso delle relazioni online?

Frequentate Instagram, Facebook o TikTok? Chattate via Internet? Vi piace discutere di politica o di sport su X, la vecchia Twitter? Insomma, siete uno dei 43 milioni d’italiani che ogni giorno accende lo smartphone, o il computer, e si mette a correre online credendo di coltivare «normali» relazioni sociali? Bene, sappiate che siete in errore. No, non perché l’interazione informatica è cosa notoriamente diversa da quella tradizionale. Il problema è ben diverso, ed è infinitamente più grave perché riguarda l’effettiva possibilità d’interagire online con un essere umano, che sul Web è sempre più scarsa. 🔗 Leggi su Panorama.it