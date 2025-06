Successo per Ligabue a Campovolo | La Notte di Certe Notti accende i fan il racconto dell’evento

Una notte indimenticabile a Campovolo: Luciano Ligabue ha scritto un nuovo capitolo nella storia del rock italiano con “La Notte di Certe Notti”. Atmosfera carica di emozioni, musica e passione, ha coinvolto e acceso i cuori di migliaia di fan, celebrando il trentennale di uno dei suoi capolavori. Un evento che resterà scolpito nella memoria di tutti: ecco il racconto di questa serata epica.

Patty BertolinoPosted on22 Giugno 2025 Tempo di Lettura: 3 minuti Una notte che resterà nella storia. Sabato 20 giugno, Luciano Ligabue ha fatto vibrare la RCF Arena di Campovolo a Reggio Emilia con “La Notte di Certe Notti”, un evento live straordinario che ha riacceso le luci del tempio del rock italiano. Il concerto, durato oltre due ore, è stato il momento culminante di una celebrazione attesa da mesi: il trentennale di Certe notti e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, uno dei lavori più importanti della sua carriera, pubblicato nel 1995. E, insieme a questo, anche i vent’anni dalla sua prima, leggendaria, esibizione a Campovolo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Successo per Ligabue a Campovolo: “La Notte di Certe Notti” accende i fan, il racconto dell’evento

In questa notizia si parla di: notte - ligabue - campovolo - certe

Ligabue, la notte di ‘Certe notti’. A Campovolo concerto e festival 30 anni dopo - una vera e propria festa di musica, emozioni e ricordi condivisi, dove il palco si trasforma in un racconto live di tre decenni di successi.

Luciano Ligabue a Campovolo è stata La Notte di Certe Notti, il concerto-evento del Liga alla Rcf Arena di Reggio Emilia https://marcheinfinite.com/2025/06/22/luciano-ligabue-a-campovolo-e-stata-la-notte-di-certe-notti-il-concerto-evento-del-liga-alla-rcf-aren Vai su X

Una delle canzoni più belle di Luciano Ligabue ?Noi c'eravamo a Campovolo per "La notte di Certe notti" e vi assicuriamo che con "Piccola stella senza... Vai su Facebook

Ligabue, la scaletta del concerto di Campovolo de “La notte di Certe notti”; Luciano Ligabue a Campovolo: la festa “La notte di certe notti”; Successo travolgente per Ligabue a Campovolo: La Notte di Certe Notti accende il cuore dei fan.

Ligabue, la critica ai potenti e le preoccupazioni per il clima: la notte di Certe Notti a Campovolo non è solo canzoni - Ligabue, la critica ai potenti e le preoccupazioni per il clima: la notte di Certe Notti a Campovolo non è solo canzoni ... Come scrive msn.com

Ligabue a Campovolo: centomila fan per i trent’anni di Certe Notti - Un incipit leggendario per “La notte di Certe Notti”: a Campovolo centomila voci accendono il trentennale di Certe notti ... panorama.it scrive