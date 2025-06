Stumpy è il lemure più anziano del mondo | ha appena stabilito il record mondiale

Stumpy 232, il lemure più anziano del mondo, ha appena raggiunto un incredibile traguardo a 39 anni, dimostrando che la vita può essere lunga e piena di significato. Vissuto in Scozia, ha dedicato la sua esistenza alla conservazione della specie, lasciando un'eredità fatta di numerosi discendenti. La sua storia è un tributo alla resilienza e all'importanza di proteggere il nostro fragile patrimonio naturale. Continua a leggere per scoprire il suo affascinante viaggio.

