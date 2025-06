Stroncone la segnalazione | Strade sconnesse e frane causate dall’invasione dei cinghiali VIDEO

Stroncone urla allerta: le strade sconnesse e le frane causate dall'invasione dei cinghiali stanno mettendo a rischio sicurezza e tranquillità. Un residente di Vocabolo Cisterna, nel Comune di Stroncone, ha segnalato i danni crescenti provocati dagli ungulati, che portano disagi e preoccupazioni alla comunità. È giunto il momento di intervenire concretamente: scopriamo insieme come affrontare questa emergenza e tutelare il nostro territorio.

Preoccupazione e disagi creati dai cinghiali. Un residente di vocabolo Cisterna – Comune di Stroncone – segnala alla nostra redazione di www.ternitoday.it le problematiche causate dagli ungulati. Una presenza sempre più frequente che sta generando danni in sequenza, soprattutto in quella zona a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Stroncone, la segnalazione: “Strade sconnesse e frane causate dall’invasione dei cinghiali” VIDEO

