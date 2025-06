Stroncato da un male incurabile | addio a Maurizio Boscolo

La comunità di Este e gli appassionati di rugby piangono la perdita di Maurizio Boscolo, figura amata e rispettata, scomparso a soli 69 anni. Un uomo che ha lasciato un segno indelebile sia sul campo che nella vita pubblica. La sua scomparsa prematura ci ricorda quanto sia prezioso ogni attimo. Il funerale si terrà il 24 giugno alle 18 nel campo da...

