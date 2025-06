Stretto di Hormuz un crocevia di petrolio e Gnl | perché chiuderlo sarebbe una catastrofe?

Lo Stretto di Hormuz, un crocevia strategico per il petrolio e il GNL, rappresenta un punto nevralgico dell’economia globale. La possibilità che Teheran decida di chiuderlo scatena tensioni enormi, con ripercussioni che vanno ben oltre il Medio Oriente. Gli Stati Uniti sono determinati a impedire questa mossa, consapevoli che il suo effetto domino potrebbe destabilizzare i mercati energetici mondiali. Ma quali sono le vere ragioni dietro queste minacce e cosa potrebbe succedere se il crocevia si chiudesse?

Il parlamento iraniano ha dichiarato di essere favorevole alla chiusura dello stretto di Hormuz, scatenando la rabbia degli Stati Uniti. Ma cosa significano queste minacce all'interno della più grande questione mediorientale e perché gli Usa vogliono ad ogni costo fermare Teheran dall'attuare questa decisione? La questione si gioca tutta sul prezzo del petrolio, che potrebbe .

