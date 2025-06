Stravolta la viabilità in centro

La viabilità nel cuore della città subirà un cambiamento significativo: da domani, via Lungo Castellano Sisto V sarà temporaneamente chiusa al traffico per lavori di ripristino, proseguendo il percorso di asfaltatura già avviato. Automobilisti, attenzione: conoscere le nuove disposizioni può fare la differenza tra caos e soluzione. Residenti e titolari di passi carrabili, comunque, potranno continuare a muoversi senza intoppi, garantendo così la continuità delle attività quotidiane nella zona.

Automobilista avvisato, mezzo salvato. La viabilità, in centro, verrà stravolta per almeno tre settimane. Domani, infatti, cominceranno alcuni lavori stradali e verrà chiusa al traffico via Lungo Castellano Sisto V. Si tratta di interventi di ripristino che fanno seguito a quelli di asfaltatura effettuati nei mesi scorsi. I residenti e i titolari di passi carrabili di via Lungo Castellano Sisto V e delle vie adiacenti, comunque, potranno raggiungere le zone interdette, nei tratti non interessati dai lavori, attraverso percorsi alternativi, secondo le modifiche alla viabilità che verranno di volta in volta introdotto.

